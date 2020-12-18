Rota sayısı 100’e çıkacak

Turizmve Ulaştırma Zirvesi'nin düzenlendiği etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandeminin yarattığı sektörel bazdaki değişimin en ağır sonuçlarını ulaşım, turizm ve kültür-sanatın yaşadığını söyledi. Bakan Ersoy, "Turizm sektöründe, Avrupa'daki en güçlü rakiplerimize baktığımızda uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 80, gelir noktasında ise yüzde 88 daralma görüyoruz. Bu rakamlar bizde yüzde 70 ve 68 olarak gerçekleşti. Ortalama yüzde 15 civarı daha iyi performans sergiledik" dedi. Aralık sonu itibarıyla Türkiye'de aşılama sürecinin başlayacağına değinen Ersoy, "Diğer ülkeler de aşı uygulamasını başarıyla hayata geçirirse turizmde 'V' tipi bir yükselişi yakalayacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın Avrupa'nın ilk ve öncü uygulaması olduğunu belirten Bakan Ersoy, programa dâhil olan tesis sayısının 6 bini geçtiğini aktardı. Pandemi döneminde Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da çok güçlü bir tanıtım kampanyası yürüttüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Pandemi performansımız, daha önce turizm destinasyonu olarak Türkiye'yi hiç düşünmeyen insanları ülkemize getirdi. Deneyimlerin getirdiği üst düzey memnuniyetle artık yeni ziyaretçileri Türkiye'ye yönlendiren bir etkiye dönüştü. Bu etkinin erken rezervasyon rakamlarına yansımaya başladığını görüyoruz. 2021'de turizmi yeniden rayına oturtacağız."2023 stratejisindeki tüm hedeflere göre çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Bakan Ersoy, "Altyapımızı güçlendirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz. Örneğin gastronomi, bisiklet ve inanç rotaları açısından çok zengin bir ülkeyiz ama bunu değerlendirmemişiz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile ilk etapta 50 adet rota oluşturduk. 100 rotaya çıkaracağız" dedi. Türkiye'nin global tanıtım kanalı goturkey. com'u da yenileyerek yayına aldıklarını anlatan Bakan Ersoy, TGA ekipleri ile de 81 şehire yönelik, il bazlı markalaşma ve tanıtım çalışmalarına başladıklarını ekledi.SEKTÖRLER Buluşması Etkinliği'nde Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde turizm ve ulaştırma paneli düzenlendi. Panelde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Yılsonunu 15 milyon turist ve 11 milyar dolar gelirle kapatacağız. 2021'de aşının tüm dünyaya yayılması ve sertifika programıyla yüzde 100 büyürüz" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Türkiye'nin turist aldığı bölgede 600 milyon insanın aşılanması gerektiğini anlattı. Bu nüfusun yüzde 60'ının aşılanmasının rahat seyahat için şart olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Aşı sürecinin devamında rakamlar istediğimiz seviyeye ulaşacak. Mayıs 2021'de hareketlenme başlar" dedi. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise, iç turizmin önemine dikkat çekerek, "Bugün 10 milyon kişi acentelerle seyahat ediyor. Eğer sayıyı 20 milyona çıkarırsak benzer bir krizde süreci çok daha rahat yönetiriz" değerlendirmesini yaptı. Limak Turizm Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, ülke içinde tatil yapmak isteyen Türk misafirin konaklama sektörüne nefes aldırdığını, gurbetçilerin kendi ülkelerinde tatil yapma şevkinin Türkiye hava sahasını açtırdığını kaydetti. İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul da, "Yeni döneme hazırız. 150 kişilik hijyen ekibi kurduk. Ekip havalimanında maske ve mesafe kullanımı konusunda sürekli uyarıyor. Termal izleme yapıyoruz. 1000'in üzerinde hijyen aparatımız var. Havalimanı pandemi sertifikası alan ilk havalimanıyız."