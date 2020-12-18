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fıstığı Almanya'ya ihraç ediliyor

'' Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'' kendi markasıyla İlk ihracatını gerçekleştirdi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:19 ABONE OL
Siirt fıstığı Almanya'ya ihraç ediliyor

Siirt'ten Almanya'ya 7 ton fıstık ihracatı yapıldı.

Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'' büyük market zincirleriyle anlaşarak ve Online-Satış siteleriyle birlikte vatandaşların kaliteli fıstık tüketmeleri amacıyla hijyen ortamda hazırlanan ürünler tüketicilere ulaştırılıyor.

Fıstık İşleme Tesisi ürünlerin hijyen kurallarına dikkat ederek yüksek kalite standartlarında, "Lezzetli, Taze ve Güvenli" mottosuyla üreterek tüketiciye sunuluyor.

Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmayı durdurmayan Siirt Fıstık İşleme Tesisi, tedbirlere uyarak, çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdi. Kendi markası ile ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'ya 7 ton Fıstık ihracatı gerçekleştiren tesis, yurt içinden de birçok kurumsal firmaya Siirt Fıstığını pazarlanıyor.

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Siirt fıstığı Almanya'ya ihraç ediliyor
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