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gelişmeleri: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 18 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda zirve rakamlara ulaşan hareketliliği devam ediyor. Son dönemde aşağı yönlü hareketlilik gözlemlenen sarı metal, büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Öte yandan piyasaların kalbinin attığı kapalıçarşı’dan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 466 TL’den işlem görüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 07:46 Son Güncelleme: 18.12.2020 07:46 ABONE OL
Son dakika gelişmeleri: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 18 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem yükseliş hareketini uzun süre devam ettiren yatırım aracı şimdilerde ise grafiğini düşüş yönünde sürdürürken fiyatlardaki anlık değişimi nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. 500 TL'nin altına düşen sarı metal bir süredir bu seyrini devam ettiriyor. Peki, 18 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları ayrıntıları!

18 ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR! BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde ani iniş ve çıkışları ile dikkat çeken altın fiyatları, salgına dair olumlu haberlerle yukarı yönlü grafiğini ise tersine çevirdi. Bu sabah saatlerinden itibaren gelen verilere göre; altının gram fiyatı 466 TL'den işlem görüyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,51

SATIŞ: 438,00

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.981,75

SATIŞ: 3.040,63

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.514,40

SATIŞ: 1.526,20

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.110,20

SATIŞ: 3.124,80

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.090,00

SATIŞ:3.136,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.964,79

SATIŞ: 3.023,33

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.506,60

SATIŞ: 1.523,40

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 753,30

SATIŞ: 761,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,77

SATIŞ: 463,87

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYI DÜŞÜŞLE KARŞILADI

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatları 1819 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 460 lira kritik bandının altına sarkarak 459 lirayı gördü.

Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.

"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.

Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!
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Son dakika gelişmeleri: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 18 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?
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