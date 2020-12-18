Son dakika gelişmeleri: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 18 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem yükseliş hareketini uzun süre devam ettiren yatırım aracı şimdilerde ise grafiğini düşüş yönünde sürdürürken fiyatlardaki anlık değişimi nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. 500 TL'nin altına düşen sarı metal bir süredir bu seyrini devam ettiriyor. Peki, 18 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları ayrıntıları!

18 ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR! BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?