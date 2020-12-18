Son dakika haberi: Hamsideki büyük tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı!





"KARADENİZ'İN BELİRLİ SÜRE NADASA BIRAKILMASI LAZIM"

"Bu sene hayret ettim. Hamsi bu sene bu kadar bol fakat evlere giremiyor. Bu sene palamut, hamsi peş peşe geldi. Kıyı balıkçılarımızın mezgit ağları atması halkın 20-30 lira arasında mezgit yemesi tesellimiz oldu. Bu sene çinakop ve mezgit bol olacak. hamsi bol ama halkımıza yansımıyor. Kesilen cezalar da var. Cezalar caydırıcı olması lazım. Orta su trolleri de gırgırlardan farksız. Bu hamsiyi avlıyorlar. Barbunya, kalkan balığının çıkmaması lazım. Maalesef 18 metreye kadar inip bu avlanmayı yapıyor. Bu sene halkımız hamsiyi çok pahalı yiyor. En fazla 10 lira olması gereken hamsi bu gün 40 liraya kadar çıkıyor. 13 santimetre bile değil boyu. 11 santimetre. Önümüzdeki süreçte hamsiye kesinlikle kota konulması lazım. Bir teknenin günlük avlama süresi boyuna göre olması lazım. Metrenin boyuna göre kota konuluyordu. Dökme hamsicilik yapan endüstriyel balıkçı günde 100 ton hamsi avlıyor. Şimdi büyük tekneler diyor ki biz avlamazsak Gürcistan'a gidecek. Oraya da fabrika kuran yine Türk balıkçıları sonuçta. Bu hayvanın peşini bırakmaları lazım. Yada Karadeniz'in belirli süre nadasa bırakılması lazım. Böyle bir durum olursa da devletin bunu sübvanse etmesi lazım. Halk ancak böyle istenilen ölçüde ve lezzette hamsi yiyebilir."