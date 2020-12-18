Son dakika: Meclis'te bütçe maratonu sona erdi! 2021 bütçesi kabul edildi

2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili 'kabul', 193 milletvekili 'ret' oyu kullandı.

Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili 'kabul', 196 milletvekili 'ret' oyu verdi.

Oktay, Libya'daki son gelişmeler, ABD ve AB'nin yaptırım tehditlerine sert çıktı: "Yaptırımlara pabuç bırakacak Türkiye yok. Akdeniz'de korsanlık yapan cevabını alır."

2021 yılı bütçesinin tümü üzerindeki son görüşmeleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yönetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul'daki görüşmeleri izledi.



ÖZEL'E HADDİNİ BİLDİRDİLER

Görüşmelerde CHP'li Özel, çirkin sözlerini düzeltmek yerine daha da ileri gitti ve "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine 'beşinci kol' derse, o lafı aldığı, kullandığı Franco'yla bir anarsa, ona da cevap verilirken 'diktatör bozuntusu' denirse, orada düzeltilecek tek kelime vardır. 'Bozuntu' kısmını geri alıyorum, 'diktatör' sizin olsun" diyerek çirkin tavrını sürdürdü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, aynı çirkin tavra katılıp "diktatör" sözcüğünü kullandı. Bu sözler sert tartışmaların yaşanmasına neden olurken, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirinin üstüne yürüdü.



OKTAY: FRANKO'NUN RUHU CHP'DE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İspanyol Diktatör Franko'nun Türkiye'deki temsilcilerinin Cumhurbaşkanına çamur atmaya çalıştığını belirterek, "Franko'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor. Siz de yaşıyor bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir. Milletin adamıdır. Yetkisini ve gücünü milletinden alır. Milletle birliktedir. Allaha güvenir. Başkasına ihtiyaç duymaz. Hiçbir vesayete geçit vermedi, bundan sonra geçit vermez" dedi.



YAPTIRIMLARA PABUÇ BIRAKMAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada bütçeyi anlatırken şu mesajları da verdi:

Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok.Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır.Ben alınan bu haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum.



KORSANLIK YAPAN CEVABINI ALIR

Doğu Akdeniz'deki İrini harekatı Libya hükümetine yönelik açık bir ambargoya dönüşmüş durumda. Akdeniz'de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır. Türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız.



PANDEMİDE TÜRKİYE BÜYÜDÜ

Kovid-19 salgınının devam ettiği bir ortamda ekonomimiz 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta en yüksek büyüme kaydeden ekonomilerden biri olmuştur... Ülkemizi yüz yılda bir görülen küresel salgın sürecinde dahi büyüme patikasına yöneltmeyi başardık. Bir de eski Türkiye'yi hatırlayın Dünya'da rüzgar esse ülkemizde fırtına kopuyordu



CHP'DEKİ TACİZ İDDİALARI

Daha kendi teşkilatlarında yaşanan kadın istismarı ve taciz vakalarının hesabını sormaktan bile aciz olanlar var. Yaşananların üzerini kapatıp, bir de meşrulaştırmaya çalışanlar var.



ÖZEL SERMAYEYE DÜŞMANLIK BESLİYORLAR

CHP özel sermayeye düşmanlık besleyen, hala Milli Şef Döneminin, 1940'lardaki devletçi politikalarına özlemlerini yansıtırcasına 'İktidara geldiğimizde tüm yatırımları kamulaştıracağız, KİT'leştireceğiz' diyor.



IMF DÖNEMİ KAPANMIŞTIR

Ülkeyi IMF'ye muhtaç ettiniz. Yıllar boyu yalvar yakar borç aldınız. Borçları ödeyen Türkiye'yi IMF'den kurtaran Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir...IMF dönemi kapanmıştır. Türkiye o günleri çoktan geri bırakmıştır. Siz IMF'ye hesap verdiniz biz hesapları keserek IMF'den hesap sorduk.