Vakıfbank’a 200 milyon euro kredi

TÜRKİYE'DE enerji verimliliği yüksek konut sayısını artırmayı amaçlayan Vakıfbank, Fransız Kalkınma Bankası (AFD) ile 'Yeşil Konut Projesi'ni hayata geçirdi. Yapılan anlaşma ile sağlanan 200 milyon euro, sektörünün en yüksek 'Yeşil Konut Kredisi' olma özelliğini taşıyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu kredi anlaşmasından elde edilecek kaynağın A ve B sertifikalı çevre dostu konut projelerinin finansmanında kullanılacağının altını çizdi. İstanbul Fransız Başkonsolosu Oliver Gauvin, Paris İklim Anlaşması'nın beşinci yıldönümünün kutlandığı bugünlerde, imza törenine katılmaktan memnuniyet duyduğuna dikkat çekerken, AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Emilie Huang ise, "Türkiye'nin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi."