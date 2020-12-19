Bingöllü iş kadını, pandemi döneminde işçi sayısını arttırdı

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan 4 kız çocuğu annesi Hatice Anşin, kendi işini kurmaya karar verdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu'ndan (İş-Kur) aldığı destekle 6 ay önce tekstil fabrikası kurdu. 20 kişiyle işe başlayan Anşin, yurtdışına yaptığı ihracat ile beraber pandemi döneminde işçi sayısını 60'a çıkardı.

"20 KİŞİ İLE BAŞLADIK, 60'A YÜKSELDİ"

Fabrikasında 20 işçi ile üretime başladıklarını söyleyen Anşin, bu sayının 40, pandemi dönemi ile beraber de 60'ın üzerine yükseldiğini ifade ederek, "işe 20 kişi ile başladık, sonra 40'a yükselttik. Rakamlarda inişler, çıkışlar oldu. Şu an personel sayımız 60'ın üzerindedir. Bu süreçte destek olmak için, Covid-19'u bir an önce yenmek için mücadelemizi veriyoruz ve devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TULUM TALEPLERİNE YETİŞEMİYORUZ"

Ürettiği koruyucu özellikli tek kullanımlık tulumları yurtdışına da ihraç eden Anşin, taleplere yetişemediklerini belirterek, "işyerini açtıktan sonra pandemi süreci arttığı için, üretime cerrahi tulum üretimi üzerine yoğunlaştık. Şu anda personellerimizle beraber durmaksızın çalışıyoruz. Bu süreç sağlık personelleri için daha zor bir süreç olduğu için, tulum üretimi yapıyoruz ve yasakların olmasına rağmen hafta sonları dahil üretime devam ediyoruz. Şu anda taleplere yetişemiyoruz, üretimlerimiz gece mesaileri ile beraber devan ediyor. Aynı zamanda ürünlerimizi yurt dışına gideceği için sürekli yükleme yapıyoruz. Bu süreçte personel sayımızı da yükselttik, bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah sağlık konusu ile ilgili bütün insanlar çaba gösterir. Şu anda küçük esnaflar da zor zamanlar geçiriyor. Bizim bu süreçte bu üretimi yapmamız büyük başarı. Covid-19 salgının da bir an önce bitmesini istiyoruz" diye konuştu.