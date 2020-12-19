Delphi Technologies madeni yağ pazarına dönüş yaptı

Temiz ve verimli araç teknolojisi çözümleri üzerine faaliyet gösteren BorgWarner, başta motor yağları olmak üzere bünyesinde fren spreyi, fren sıvısı ve antifriz ürünlerini barındıran yeni yerli üretim ürün yelpazesini "D" markasıyla tanıttı. Şirket bünyesindeki "Delphi Technologies Satış Sonrası" altında sunulan D markalı ürünler içerisindeki motor yağları; özellikle fiyat - fayda dengesiyle öne çıkıyor ve hem binek hem hafif ticari ürün gruplarında, tam sentetik ve yarı sentetik olarak İzmir'de üretiliyor. Türkiye çapında satışa sunulan D marka motor yağları, geçmişte de madeni yağ alanında ürünler sunan Delphi Technologies Satış Sonrası kalitesiyle tekrar raflardaki yerini alıyor.İçten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlar için temiz ve verimli teknoloji çözümlerinde dünya lideri olan BorgWarner, Türkiye'deki satış sonrası ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.