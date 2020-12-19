Enerji Bakanlığı’nın aydınlanması yenilenebilir enerjiyle olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık kampüsünde kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ve e-şarj istasyonlarının açılışını yaptı. Dönmez, GES'in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğunu dile getirerek, "Santralimiz, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık" diye konuştu. Yemekhane, otopark, K,L,M,N blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovatsaat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17'sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25'lere kadar çıkacak."Dönmez, TEDAŞ binası önünde yapılan e-şarj istasyonlarının da açıldığını belirterek, "Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. 52 kilovatsaat bataryalı bir araç 1.5 saatte, 22 kilovat olan 2 saat 54 dakikada dolacak" dedi.