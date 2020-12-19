İşkolik kocaya kötü haber

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, oybirliği ile verdiği kararla, boşanma davalarına yeni bir boyut kazandırdı. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Davacı kadın; kendisiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren kocasından maddi ve manevi tazminat talep etti. Tarafların boşanmasına hükmeden Aile Mahkemesi, kadının tazminat taleplerini geri çevirdi. Davacı kadın, kararı temyiz etti.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kocanın vaktinin büyük bölümünü işyerinde geçirdiğine dikkat çekti. Eşinin hamilelik döneminde bile eve yeterince zaman ayırmayan kocanın tam kusurlu olduğuna vurgu yapılan Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayınvalidesini eve almayan, sonrasında ise eve gelmeyen ve gelmek istemediğini bildiren, özel günlerde dahi eşinin yanında bulunmayan erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurludur."