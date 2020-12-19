Kartta taksit, kredide vade sayısı düştü

Pandeminin talep üzerindeki etkisini sınırlandırmak için kredilerde ve kredi kartlarında artırılan taksit sayısı normalleşme adımları çerçevesinde düşürüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi kartı taksitlendirme sürelerinin basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya, fiyatı 3.500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirilmesine karar verdi.BDDK, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi. BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekilecek. Fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt kredilerinde vade 48 aydan 24 aya inecek. BDDK, kararların finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde alındığını duyurdu.Analistler, BDDK'nın atmış olduğu adımların belli sektörlerde tüketimin yavaşlamasına sebep olacağını fakat finansal istikrar açısından bakıldığında atılan adımın makro ihtiyati bir tedbir olduğunu belirtiyor. Önlemlerin kredi büyüme hızını azaltıp, talebi ve tüketimi sınırlayarak, enflasyon ile cari açığın düşürülmesine katkıda bulunması bekleniyor.BDDK'nın kararının ardından açıklama yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Yeni yıla girmemize sayılı günlerin kaldığı bu dönemde, sektör adına daha olumlu adımların atılmasını beklerken, yeni müjdeler yeni destek paketleri beklerken böyle bir haberle karşılaşmış olduk. Hem üretici, hem satıcı hem de tüketicinin alım gücünü de düşünerek bu kararla ilgili geri adım atılmasını umuyoruz" diye konuştu.Mobilya alışverişinin en çok yapıldığı mağazaların cumartesi ve pazar günleri kapalı olduğunu hatırlatan Balcı, "Esnafımız satış yapamıyor. Bunun üzerine bir de taksit sayılarının azaltılmasını bu dönemde çok doğru bulmuyoruz" dedi. Sektörün son dönemde yurtdışından hammaddeye erişim konusunda sıkıntı yaşadığını ancak buna rağmen üretimi aksatmadan sürdürmeye çalıştığını anlatan Balcı, "Taksit sınırı vatandaşın alışveriş yapma tercihini erteler. Bu doğrultuda giderleri çok fazla olan mobilya perakendeciliğimiz iç piyasada dar bir boğaza girebilir" ifadelerini kullandı. Modoko Başkanı Koray Çalışkan da "Taksit sayısının 18 aydan 12 aya düşürülmesi, özellikle fabrikasyon üretimi olan firmaları bir nebze olumsuz yönde etkileyecektir. 60 milyar iç hacme ulaşan mobilya sektörü için kredi sayılarının azalması senetle satış yapan firmaların sayısını artıracaktır. Zanaatkar yönlü mobilyalarda uzun zamandan beri peşinle ya da senetle satışlar yapılıyor" dedi.