Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusunun yanıtı ile birlikte son gelişmeler yakından takip ediliyor. Coronavirüs salgınında ekonomik açıdan etkilenen vatandaşlar için sunulan imkanlardan birisi de kısa çalışma ödeneği oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılan ödeneğin Aralık ayında devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman ödenecek? Aralık ayının kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bu kapsamda henüz bir açıklama bulunmazken son olarak Bakan Selçuk başvuruların uzatıldığını ifade etmişti…
Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmazken geçtiğimiz aylarda ödemelerin ayın ilk haftasında hesaplara yattığı biliniyor. Konuya dair gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; " Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk "Daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti.
Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.