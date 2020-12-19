Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'na: 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni başladı. Erdoğan, videokonferans üzerinden açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin her türlü adil müzakereye hazır olduğunu söyledi, tehditlere ise meydan okudu: Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreninde önemli açıklamalar | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMI İLE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YENİ EŞİK AŞILDI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de kalan kısmı tamamlamış olacağız. Bugün açılışını yaptığımız otoyolun maliyeti 431 milyon doları buluyor. İstanbul-İzmir otoyoluyla, Tem otoyoluyla bağlantı sayesinde vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu ulaşım sağlamış oluyoruz. Bu tür yapılar ülkemiz için sembol haline dönüşen eserlerdir. İstanbul'un geleceğini şekillendirecek bu önemli yatırımların her aşamasını takip ediyoruz.

Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmete adamış biri olarak bu tür yapıları ülkeme kazandırdığım için her gün hamd ediyorum.

"TEHDİTLER VE AYAK OYUNLARI İLE ÖNÜMÜZÜ KESMEYE ÇALIŞANLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK"

Kara, hava, demir ve deniz ulaştırmaları kalkınmaların başında gelir. Ülke içinde insanlar kolaylıkla bir yere ulaşamıyorsa orada refah olmaz. Mevcut demiryolu ağımızın neredeyse tamamını sıfırdan yeniledik. Metro ve tramvay hatları ekledik. Biz büyük ve güçlü Türkiye için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça uluslararası yatırımcılar için ülkemiz güçlü bir cazibe merkezi olmaktadır, asıl atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Terör örgütünü kullanmaktan darbe girimlerine, yaptırımlara kadar ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya, adil tekliflerde anlaşmaya çalışan herkese kapımız açıktır. Tehdit ile ayak oyunları ile ülkemizin önünü kesmeye çalışanlara sesleniyorum; Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Hiçbir çekişmenin, kavganın, polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz.

ÖZLEM GÜRSES'İN ÇİN'E GİDEN TREN ÜZERİNDEN ALGI YAPMASINA SERT TEPKİ

Bakanlığa sorsalar çok kolay öğrenecekleri konuyu, saldırı amaçlı kullandılar. Halkalı'dan kalkan trenimiz konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Bu kendini vatana ait hisseden, kendini bir parçası hisseden herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Böyle bir olay karşısında üzüntüsünü saklamak gereği bile duymayan zihniyetin bu ülke için faydası yoktur.

"2023 ZAFER YILIMIZ OLACAK"

Adı millet, kendisi zillet olan, terör örgütleri ile iç içe geçen ittifaka bir kez daha söylüyorum; 2023 yılı Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır.

Dün TBMM'de 2020 bütçemiz kabul edildi. Bütçeye katkı veren tüm milletvekilllerine teşekkür ediyorum.

Gaziantep'te gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen bakan, bakanlarıma teşekkür ediyorum.