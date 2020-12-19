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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 19 Aralık 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

- ne kadar oldu? Bugün 19 Aralık , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Son dönemde inişli çıkışlı grafiği nedeniyle oldukça merak edilen alış ve satış fiyatları ile canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında da yerini alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 19.12.2020 07:04 Son Güncelleme: 19.12.2020 07:04 ABONE OL
SON DAKİKA - Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 19 Aralık 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları araştırmaları başladı. Gün içerisinden güncel ve canlı rakamlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; Ağustos ayında büyük bir yükseliş gösteren sarı metal son dönemde düşüş eğilimi gösteriyor. Gram altın ise 500 TL'nin altında seyrediyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 ARALIK 2020 CUMARTESİ

Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları araştırmaları sabah saatleri itibarıyla başlasa da gün içerisinde de en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. 19 Aralık bugün gram altın alış fiyatı; 461,42 TL üzerinden işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 416,86 TL üzerinden işlem görüyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,86

SATIŞ: 432,99

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.074,70

SATIŞ: 3.092,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.076,00

SATIŞ: 3.123,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.972,97

SATIŞ: 3.031,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.497,00

SATIŞ: 1.510,50

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 748,50

SATIŞ: 755,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,42

SATIŞ: 461,55

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SON DAKİKA - Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 19 Aralık 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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