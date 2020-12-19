Vakıflara 186 milyon TL ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid 19 salgını nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkat çekerek, bu ay 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon TL tutarında kaynak aktardık' dedi.Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını ve bu payın Aralık ayı için 186 milyon TL olduğunu hatırlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını hatırlattı.