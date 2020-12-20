1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama ekranı: E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardım parası daha öncelerinde de verilmişti. 1. ve 2.faz ödemelerinin tamamlanması ile birlikte 3.faz ödemeleri için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Pandemi destek parası almaya hak kazanan vatandaşlar PTT üzerinden sosyal yardım parasını teslim alabilirler. Peki; 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasol yapılır? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları sorgula!

E DEVLET İLE 1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını süresince ekonomik etkileri en aza indirmek amacıyla yapılan bu uygulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.