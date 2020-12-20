Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı

4 Aralık Cuma günü İstanbul'da düzenlenen törenle Çin'e uğurlanan ilk ihracat treni dün yolculuğunu tamamlayarak Xi'an şehrine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran tren, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir" ifadesini kullandı. TCDD Taşımacılık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ihracat treninin varış görüntülerine yer verilerek, "İhracat Trenimiz Çin'in Xi'an şehrine varış yaparak yolculuğunu tamamladı. Hayırlı uğurlu olsun" denildi.Tekirdağ'ın Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk treni 42 konteynerle Çin'e beyaz eşya taşıması yaptı. İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. TCDD Taşımacılık ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'in Xi'an şehrine ulaştırdı. ANKARAÖNÜMÜZDEKİ dönemde Marmaray, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi açısından da bu trenin çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücü de artacak. Bu ihracat treni Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtıdır" diye konuştu. Bakan Adil Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu bu sabaha karşı tamamlayrak hedefine ulaştı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir. Bu arada bakanlık olarak yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz."