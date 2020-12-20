Erciyes’e ilk uçak Ukrayna’dan geldi

TÜRKIYE'NIN önemli kış turizm destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasının ardından Ukrayna'dan charter sefer ile 200 kişilik yabancı turist kafilesi Kayseri'ye geldi. Dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji donanımları, sağlam altyapısı ve ulaşım imkânları ile uluslararası bir konumuna gelen Erciyes Dağı, güvenli kayak merkezi sertifikasını alınca yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bu haftadan itibaren başlayan charter seferleri ile Erciyes'e Ukrayna'dan 200 kişilik ilk turist kafilesi geldi. Erciyes'te dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerin olduğunu kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes bizim gururumuz. Kayak sezonumuzu açtık. Yurt dışından misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu hafta Ukrayna'dan misafirlerimizi ağırlayacağız"dedi.