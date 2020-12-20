"Kara elmas"ın satışından 11 ayda 267 milyon 611 bin lira gelir

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime 63 gün ara veren Türkiye Taşkömürü Kurumu, yılın 11 ayında 617 bin 540 ton kömür sattı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: "Uzun yıllardır ülkemizin demir-çelik sektörünün koklaşabilir kömür ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın 11 ayında 631 bin 200 ton satılabilir kömür üretildi. Stoklarımızda şu an kömür mevcuttur"

AA muhabirinin TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış oldu.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte 617 bin 540 ton kömür satarak 267 milyon 611 bin 496 lira gelir elde etti.

"TAŞ KÖMÜRÜNÜ ÜRETEREK ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, taş kömürünün, konut ve iş yerlerinde ısınma amacının yanı sıra elektrik enerjisi, demir-çelik ile çay ve şeker üretimi için fabrikalara satıldığını söyledi.

Yerin altında 1 milyar 300 milyon tondan fazla hazır taş kömürü rezervi bulunduğuna dikkati çeken Yeşil, şöyle devam etti:

"Bu rezervi dışarıya çıkarmak için madenciler olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Pandemi süreci biraz bizi engellese de madenciler olarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum çünkü bugün kömüre ihtiyaç var. Zonguldak'taki taş kömürü Türkiye'nin başka yerinde yok ve çelik üretimi için vazgeçilmez bir ürün olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Bu nedenle biz ne koşulda olursa olsun taş kömürünü üreterek ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz."

Yeşil, Türkiye'nin ihtiyacı olan taş kömürünün önemli kısmının ülke içi kaynaklardan karşılanması amacıyla heyecan ve şevkle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Uzun yıllardır ülkemizin demir-çelik sektörünün koklaşabilir kömür ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın 11 ayında 631 bin 200 ton satılabilir kömür üretildi. Kurum bunun 617 bin 540 tonunu sattı. Stoklarımızda şu an kömür mevcuttur." dedi.