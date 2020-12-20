Salda Gölü’nün güzelliği ortaya çıkacak

Beyaz ve turkuvaz rengi kumsalıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanınan Salda Gölü'nün, biyolojik çeşitliliği yapılacak araştırmayla ortaya konacak. Salda Gölü ve çevresini kapsayan 295 kilometrekarelik alandaki bitki grupları, nesli tehdit ve tehlike altında olan bitki türleri, tıbbi, aromatik ve ekonomik değeri olan bitki türleri tespit edilecek. Gölün su kalitesinin de araştırılacağı çalışmada sualtı florası da araştırılacak. Gölün en az iki bölgesinde farklı dönemlerde dalışlar yapılacak, sualtı yapısı kayıt altına alınacak. Orman yapısının da kapsam içinde olduğu projede, bölgede yaşayan hayvanlar da ele alınacak. Çalışma kapsamında iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkileri de tespit edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün denetiminde yapılacak çalışmalar yaklaşık iki yıl sürecek. Projede, botanik uzmanları, ekolog, omurgasız uzmanı, memeli uzmanı, ornitolog, hidrobiyolog, su ürünleri mühendisi, biyolog, jeoloji ve hidrojeoloji mühendisi gibi uzmanlar görev yapacak. İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı çalışma sonunda bölgeyle ilgili tematik haritalar hazırlanacak.