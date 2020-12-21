567 milyon $’lık mobilya ihracatı

KAYSERİ Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin ocak ayından itibaren mobilya ihracatına hızlı bir ivmeyle başladığını söyledi. Hedeflerinin yüzde 30 büyüme olduğuna değinen Yalçın, yeni tip koronavirüs nedeniyle sektörde yavaşlama olsa da toparlanmanın kısa sürdüğünü aktardı. Yalçın, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden talepleri karşılayamayan müşterilerin Türkiye'ye yöneldiğini dile getirdi. Kayseri'den yapılan mobilya ihracatını değerlendiren Yalçın, "Geçen sene 514 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın ilk 10 ayında 567 milyon dolar seviyelerine geldi. Yıl sonu itibarıyla yüzde 10 büyümüş olacak" diye konuştu.