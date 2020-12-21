70 koyunu telef olan aileyı bakan sevindirdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ağıllarında çıkan yangın sonucu 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 120 koyun ve 1.5 ton hayvan yemi hediye edildi. Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında Tekin çiftiyle görüntülü konuştu. Ali Tekin yardımları dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti. Geçimini hayvancılıkla sağladığını, 26 Kasım sabahı çıkan yangında tüm koyunlarını kaybettiğini dile getiren Tekin, "Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz hep yanımda oldu, yaptıkları iyilikle bu acı günümü unutturdu" dedi.