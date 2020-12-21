810 metrelik 2.yük treni Çin yolculuğuna başladı

Bütün ülkelere yaptığı ihracat ile bilinen Çin'e, Türkiye'den ihracat atağı başladı. İlk olarak 4 Aralık'ta demiryolu ile yola çıkan yük treni 19 Aralık günü Çin'e vardı ve yüklerini teslim etti. İkinci tren ise sabah saatlerinden İstanbul Çerkezköy'e hareket etti.

2 lokomotife bağlı 42 vagon ile yola çıkan ve toplam uzunluğu 810 metre olan trenin 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta ve 2 deniz ile 5 ülkeyi geçtikten sonra 15 gün içerisinde Çin'e varması bekleniyor. Öte yandan Çin'e konteynerlar içerisinde bin 400 buzdolabı ve beyaz eşya parçasının gönderildiği öğrenildi.

TRANSİT TAŞIMACILIĞIN MERKEZİ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihracat treninin Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı olduğu vurgulanırken, ihracat treninin takip edeceği güzergâh bilgileri paylaşıldı. Buna göre İstanbul Marmaray'dan Kocaeli Kartepe Köseköy İlçesine gelen yük treni son kontroller yapıldıktan sonra tekrar yola çıktı.

Tren 'in bundan sonraki yolculuğu Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum- ve Kars olacak. Daha sonra Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yaparak sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan'dan geçecek ve trenin yolculuğu Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.