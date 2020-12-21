Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 21 Aralık 2020 Bugün Tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri haftanın ilk günü itibariyle merak ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar gelmeye devam ediyor. Piyasaların etkisiyle geçen hafta bir yükseliş içerisinde seyreden alış satışlar Aralık ayının ilerleyen günleri ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak edilirken analistlerin yorumları da araştırma konu haline geliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık 2020 Bugün Tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 21 ARALIK 2020

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri piyasaların ilk günü itibariyle epey araştırılıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın alış 463 lira, çeyrek altın 751 lira, 22 ayar bilezik 418 liradan işlem görürken altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar bilgisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…