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hareketliliği: 21 Aralık 2020 Bugün Tam, cumhuriyet, , gram ve çeyrek ?

Piyasaların ilk işlem gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile Kapalıçarşı’da sarı metalin alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Yeni haftada gram altının 464 lira civarında seyretmesi ise yatırımcısını heyecanlandırdı. Aralık ayında dalgalı grafik çizen sarı metal yeni haftada nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki ? 21 Aralık 2020 Bugün Tam, cumhuriyet, , gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 21.12.2020 18:14 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 21 Aralık 2020 Bugün Tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri haftanın ilk günü itibariyle merak ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar gelmeye devam ediyor. Piyasaların etkisiyle geçen hafta bir yükseliş içerisinde seyreden alış satışlar Aralık ayının ilerleyen günleri ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak edilirken analistlerin yorumları da araştırma konu haline geliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık 2020 Bugün Tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 21 ARALIK 2020

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri piyasaların ilk günü itibariyle epey araştırılıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın alış 463 lira, çeyrek altın 751 lira, 22 ayar bilezik 418 liradan işlem görürken altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar bilgisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 424,64

SATIŞ: 441,06

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.132,40

SATIŞ: 3.148,60

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.076,00

SATIŞ: 3.123,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.972,97

SATIŞ: 3.031,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.525,00

SATIŞ: 1.537,60

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altından sonra gram altın yer alır. Gram altın bugün 463,87 TL'den alınırken 464,02 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ülkemizde birikim alanındaki bir numaralı tercihtir. Evlerde biriktirilen altınların yüzde 90'u çeyrek altındır. Bugün 751,90 TL'den alınan çeyrek altın 759,70TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 21 Aralık 2020 Bugün Tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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