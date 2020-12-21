Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı ne zaman? 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı 3. kez yarın gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene 15,03 oranında zamlanan ücretin bu sene alacağı zam oldukça merak edilirken gözler yarınki toplantıya çevrildi. Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon haftalardır yaptığı değerlendirmeler sonucunda ücretin belirlenmesi için mesai yapıyordu. Peki, 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu son toplantı ne zaman? İşte tüm detaylar…

2021 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yine online olarak gerçekleştirileceği bilinirken bu yılki zam için adeta ülke genelinde nefesler tutuldu…