Avrupa’da satışları artan tek ülke

Otomotiv Distribütörleri Derneği rakamlarına göre kasımda otomobil satışları yüzde 34.6 artışla 64 bin 357 adet oldu. 2020 Ocak-Kasım döneminde ise otomobil pazarı yüzde 67.3 artışla 529 bin 388 adede çıktı. Bu sonuçlara göre kasımda otomobil satışlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Kasımda Norveç'in otomobil satışları yüzde 24.9, İrlanda'nın satışları yüzde 20.0, Yunanistan'ın satışları yüzde 2.4, Romanya'nın yüzde 1.2, Danimarka'nın satışları da yüzde 0.2 arttı. Yılın ilk 11 ayında ise satışları tek artan ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti. ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) verilerine göre Türkiye, hem kasımda hem de yılın ilk 11 aylık döneminde Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük altıncı pazarı oldu.Avrupa otomobil pazarı kasımda yüzde 13.5 daraldı. Satışlar bir milyon 47 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 Ocak-Kasım döneminde ise otomobil satışları yüzde 26.1 düşüşle 10 milyon 746 bin adet oldu.