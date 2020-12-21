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Boron’un yeni ürünleri yolda

Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
Boron’un yeni ürünleri yolda
ETİ Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, borun nükleer, tarım, seramik ve camın yanı sıra deterjan olarak temizlik sektöründe de kullanıldığını söyledi. Ürünleri önce ülkede halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıma sunduklarını kaydeden Maraşlıoğlu, sonrasında yurtdışında farklı ülkelerde kullanılmasını hedeflediklerini söyledi. Yeni ürünler geliştirmeyi de hedeflediklerini belirten Maraşlıoğlu, "Biz kendimiz kullanmasak da sektöre yardımcı oluyoruz. Cam, fiberglass, yanmaya dayanıklı ürünler, plastik ve ahşap gibi sektörler var. 2021'de de yeni haberler, müjdeler verebiliriz. Gerek bakanlığımız gerek kurumumuz vakti geldiğinde bunları söyleyecektir" şeklinde konuştu.
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Boron’un yeni ürünleri yolda
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