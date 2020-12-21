İkinci el araç piyasasıyla ilgili son dakika haberi! İkinci el araç fiyatları...

Gelecek dönemde de aşılama çalışmaları ve vakaların düşmesiyle ikinci el talebinin de artacağını düşündüklerini belirten Erkoç, şöyle devam etti:

"Talepte olabilecek yükseliş, geçtiğimiz yaz boyunca yaşadığımız gibi bir fiyat artışını da beraberinde getirebilir. Ayrıca 2021'de pandemi sürecinin devamıyla ilintili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlaması olduğu takdirde de fiyatlar artış gösterebilir. Bu durum da şu an araç almak isteyenler için çok uygun bir dönem."