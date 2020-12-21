Otomobil pandemide ofis oldu

Pandemi sürecinde otomobilin ulaşım aracı olmanın dışında farklı amaçlarla da kullanıldığı ortaya çıktı. Ford'un bu yıl dokuzuncusu yayınladığı "2101 Geleceğe Bakış" trend raporuna göre, tüketiciler pandeminin ve evde kapalı kalmanın tekdüzeliğini aşmak için yeni kaçış yolları aradı. 14 ülkeyi kapsayan ve 13 bin kişiyle görüşülen global araştırmaya göre, otomobil pandemide kaçış aracı oldu. İnsanlar otomobillerine sığındı. Raporda, küresel ölçekte her 4 yetişkinden 1'den fazlası aracını rahatlamak için kullandığını söyledi. Her 5 kişiden yaklaşık 1'i aracını yalnız kalmak, yüzde 17'si ise çalışmak için kullandığını ifade etti. Rapora göre pandemiyle birlikte bireysel ulaşım ihtiyacının da arttığı görüldü. Tüketiciler otomobil satın alımına yöneldi. Ayrıca otonom araçların pandemide ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Dünya çapında yetişkinlerin yüzde 67'si "otonom araçların geleceği konusunda umutlu" olduklarını söylerken, ebeveynlerin yüzde 68'i çocuklarını bir yabancı yerine sürücüsüz bir otomobile emanet etmeyi tercih ettiklerini ifade ediyor.