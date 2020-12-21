Otomotiv test merkezinde fizibilite tamam

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv test merkeziyle ilgili fizibilite çalışmasının yapıldığını söyledi. Fizibilite çalışmasına göre TRTEST'le ilgili yatırım kararları alınacak. Varank, önemli bir yatırım alanı olarak görülen, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, motorlu kara taşıtları gibi yüksek ve orta yüksek teknolojinin merkezi olacak Filyos Endüstri Bölgesi'nin genişletileceğini açıkladı. Bakan Varank, son gelişmeler ile ilgili şu mesajları verdi:Silivri'deki arsa tahsisi, Türkiye'nin senede 300 milyon euro ithalat yaptığı, kan ürünleriyle ilgili ilaçların üretileceği bir fabrika yatırımı. Üretimle ilgili 17 firmanın girdiği bir ihale yapılıyor. 300 milyon euro ithalat yaptığımız ilaçları üretmek için teşvik belgesine başvuruyor. Bunun neticesi olarak da bunlara bir yatırım yeri, hazine arazisi gösteriliyor. Burada hiçbir usulsüzlük yok.Kocaeli ve İstanbul'da iki yeni nesil yazılım okulu açıyoruz. 2023'e kadar en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmak istiyoruz.YouTube, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi. Yaptığımız yasal düzenlemenin güzel neticelerini görüyoruz.BAKAN Varank, şöyle devam etti: "MEB açıkladı, tablet dağıtımları başladı. Dünyada bir tablet sıkıntısı var. Ülkeler tablete ulaşamıyor. Bizde yerli üretici var birkaç tane, onlardan tablet alınıyor, yurtdışından da tabletler geliyor."