Siber hijyene de dikkat

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kovid-19 ile birlikte 'siber hijyen' kavramının da öneminin arttığını belirterek, "Sağlığımız için kişisel hijyen ne kadar önemliyse dijital güvenlik için de siber hijyen o kadar önemli" dedi. Koç, siber hijyenin sağlanmasının sadece bilgi işlem birimlerinin değil, herkesin sorumluluğunda olduğuna dikkati çekerek, "Zararlı yazılımlardan korunma uygulamaları güncel tutulmalı. Güçlü parolalar oluşturmak ve bu parolaları düzenli aralıklarla değiştirmek gerekir. Çok faktörlü kimlik doğrulama mekanizmaları kullanmak şifrelerin ele geçirilmesini zorlaştırır" şeklinde konuştu.