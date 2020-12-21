'Turizmde 2021 için Türkiye'ye yönelik büyük ilgi görüyoruz'

MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, 2020 yılı başında Türkiye'de turizm sektörünün o dönemki rezervasyonlara göre çok parlak göründüğünü ancak Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle başta turizm ve seyahat sektörleri olmak üzere bütün ekonomide büyük kırılmalar yaşandığını belirtti. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkeler arası ulaşımın durdurulmasından en çok seyahat ve turizm sektörlerinin etkilendiğini kaydeden MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, olumsuz tüm gelişmelere rağmen devletin aldığı önlemler ve konaklama tesislerinde uygulanan güvenli turizm sertifikası programı sayesinde yıl ortasında turizmde kısmen açılım sağlandığını söyledi.

'YÜZDE 77 ORANINDA KAYIP YAŞANDI'

Türkiye'de turizmin başkenti olarak görülen Antalya'ya bu yılın 11 ayında gelen turist sayısının 3 milyon 382 bin 485 olduğunu belirten Cengiz Haydar Barut, "Antalya'ya 2016'da 6 milyon 318 bin 191, 2017'de 9 milyon 876 bin 985, 2018'de 12 milyon 882 bin 643, 2019'da 15 milyon 37 bin 707 turist geldi. Geçen yıla oranla, bu sene Antalya turizminde yüzde 77 oranında kayıp yaşandı" dedi.

'TÜRK TURİZMİNDE BÜYÜK BİR ATILIM OLACAKTIR'

Gelecek yıl için bütün öngörülerin aşı çalışmalarının başarısına odaklı olduğunu kaydeden Başkan Barut, şunları söyledi:

"Avrupa'daki tur operatörü yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye'ye yönelik büyük bir ilgi görüyoruz. Aşı çalışmaları beklenen etkiyi sağlarsa gelecek yıl Türk turizminde büyük bir atılım olacaktır. Böyle bir durumda 2019 yılı rakamlarına ulaşabileceğimizi en kötü ihtimalle 2021 sezonunu 2019 yılının yüzde 10 eksiğiyle kapatabileceğimizi düşünüyorum."

'MİSAFİRLERİMİZ OTELLERDE UYGULANAN KURALLARDAN OLDUKÇA MEMNUN'

Türkiye'ye yönelik ilginin en büyük etkenlerinden birinin bu sene konaklama tesislerinde uygulanan güvenli turizm sertifikasyon sürecinin olduğunu belirten Başkan Cengiz Haydar Barut, "Bu sene bölgemize gelen misafirlerimiz otellerde uygulanan kurallardan oldukça memnun oldu. Bunu hem yaptığımız anketlerde hem de sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarında görüyoruz. Bu gelecek yıla umutla bakmamızdaki en büyük etkenlerden biri" diye konuştu.

'MANAVGAT'TA 1 MİLYON 150 BİN MİSAFİRİ KONUK ETTİK'

Manavgat bölgesinin Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olduğunu kaydeden MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, "Birçok otel turizm sezonunda açık olmamasına rağmen bu sezon, Manavgat'ta 1 milyon 150 bin misafiri konuk ettik. Bu rakam Antalya'ya gelen misafirlerin yaklaşık yüzde 35'ine tekabül ediyor. Bölgemizi ağırlıklı olarak Rus, Ukraynalı, İngiliz ve Alman tatilciler tercih etti" dedi.