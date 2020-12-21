SGK, KYK, MTV, Trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tarihin en kapsamlı af yasası olarak gösterilen bu yasa birçok borcu kapsarken konuya ilişkin yapılan açıklamada başvuruların 31 Aralık tarihine kadar alınacağı ifade edilmişti. Peki, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK, KYK, MTV, Trafik cezaları, vergi borç yapılandırma başvurusu nereden yapılıyor? İşte tüm detaylar…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? SGK, KYK, MTV, TRAFİK CEZALAR, VERGİ BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Borç yapılandırma kanunun meclisten geçmesiyle beraber MTV, KYK, SGK, Vergi borcu yapılandırma başvuruları da hızla sürüyor. Elektronik ortam üzerinden alınan başvurularla beraber vatandaşlar borçlarını 18 aya kadar taksitle ödeme imkanı yakalıyor, öte yandan borçların faizlerinin büyük bir kısmı da vergi affıyla beraber silinebiliniyor…