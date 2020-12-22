Yeni Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı 3. kez yarın gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene 15,03 oranında zamlanan ücretin bu sene alacağı zam oldukça merak edilirken gözler yarınki toplantıya çevrildi. Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon haftalardır yaptığı değerlendirmeler sonucunda ücretin belirlenmesi için mesai yapıyordu. Peki, 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu son toplantı ne zaman? İşte tüm detaylar…
2021 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SON TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücret tespit komisyonu, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yine online olarak gerçekleştirileceği bilinirken bu yılki zam için adeta ülke genelinde nefesler tutuldu…
3 AYRI GRUPTA HESAPLAMA YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde edinilen bilgiye göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacağı öğrenilirken bu hesaplamaları işçi, iş veren ve hükumet olmak üzere tüm gruplarla paylaşacağı belirtildi. Tespit toplantısında TÜİK verileri sağlandıktan sonraki süreç şöyle işleyecek;
İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ HESAP ÜZERİNDEN RAKAM TELAFFUZ EDECEK
Ardından işçi ve işveren kesiminin de bu hesaplama üzerinden rakam telaffuz edeceği belirtiliyor. Toplantı öncesi sendikalardan da görüşler geliyor. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli" ifadelerini kullandı. Dolu; Kovid-19 salgınının yaşam şartlarını ağırlaştırdığını, iş ve gelir kayıplarına neden olduğunu ifade ederek, "Salgın sürecinin devam ettiği de göz önünde bulundurulmalı. İşçilere yapılan destek ödemeleri, asgari ücret seviyesine çıkartılmalı" diyerek taleplerini sıraladı.
3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte gerçekleşecek bazı değişiklikler şunlar:
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatları
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödenekleri
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum, askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
Genel Sağlık Sigortası primi
Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...