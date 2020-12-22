Çin’e ikinci ihracat treni yola çıktı

Türkiye'den Çin'e, ihracat atağı devam ediyor. Ülkemizden Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı. İkinci tren ise dün sabah saatlerinden İstanbul Çerkezköy'den hareket etti. 2 lokomotife bağlı 42 vagon ile yola çıkan ve toplam uzunluğu 810 metre olan trenin 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta ve 2 deniz ile 5 ülkeyi geçtikten sonra 15 gün içerisinde Çin'e varması bekleniyor. Çin'e giden konteynarlarda bin 400 buzdolabı ve beyaz eşyanın gönderildiği bildirildi.