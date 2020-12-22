Milyonların gözü asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bugün Türk-İş ev sahipliğinde yapacak. Bu hafta sonuna kadar yapılacak son toplantı ile milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tutarı netleştirilecek. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi, cezalar da yeniden belirlenecek. Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Bu yıl bekâr bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.