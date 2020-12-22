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Netten alışverişte iade süreçleri kolaylaşacak

Hazine ve ile Ticaret Bakanlığı, Kovid-19 salgını tüketici davranışlarını dönüştürürken hükümet toptan, perakende ve e-ticarette yeni döneme ilişkin 2021 yol haritasını hazırladı.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 ABONE OL
Netten alışverişte iade süreçleri kolaylaşacak
2021'de 240 milyar dolara ulaşması beklenen e-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar hızla tamamlanacak. Tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticarette piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. Ürünlerin iade süreçleri de kolaylaştırılacak. Tüketicinin korunması için denetim çalışmaları etkinleştirilecek. Hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Güven damgalı e-ticaret sitesi sayısı 100'e çıkacak. Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde ise pazar payı artırılacak.
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Netten alışverişte iade süreçleri kolaylaşacak
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