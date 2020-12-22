Netten alışverişte iade süreçleri kolaylaşacak

2021'de 240 milyar dolara ulaşması beklenen e-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar hızla tamamlanacak. Tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticarette piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. Ürünlerin iade süreçleri de kolaylaştırılacak. Tüketicinin korunması için denetim çalışmaları etkinleştirilecek. Hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Güven damgalı e-ticaret sitesi sayısı 100'e çıkacak. Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde ise pazar payı artırılacak.