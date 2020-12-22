Oppo ve Samsung Türkiye’de üretime geliyor

Türkiye'ninekonomide ve yargıda reform eksenli yeni dönem mesajları meyvelerini vermeye başlıyor. Türkiye, mobil telefon alanında iki iddialı üretim yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor. İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtiliyor. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Öte yandan Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un da Türkiye'de üretim planladığı öğrenildi. Samsung ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak.