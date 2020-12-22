Piyasalarda mutasyon paniği

Borsalarda satış baskısı gözlenirken, ekonomilerin tekrar kapanacağına yönelik endişeler petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi ise dolar endeksinin yönünü yukarı çevirmesi durdurdu. Korku endeksindeki bir günlük artış yüzde 35'i geçti.Virüsün mutasyona uğradığına yönelik haberlerle birlikte başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların tekrar durdurulması, dünya borsalarında sert satışlara neden oldu. Rusya Borsası yüzde 5 civarında düşerken, Avrupa'daki kayıplar ise yüzde 3-5 arasında oldu. Son 1.5 aydır yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Borsa İstanbul'da ise endeks açılıştaki sert düşüşün ardından kısmen toparlanmaya çalıştı. Açılışta 1.368 puana düşen endeks, daha sonra gelen alımlarla günü 1.384 puandan kapattı. Gün içerisinde 7.74 lirayı gören dolar ise, tekrar 7.70 liranın altına geriledi.Mutasyona ilişkin endişeler petrol fiyatlarını vurdu. Ekonomilerin yeniden kapanacağı ve büyümenin onaylanan teşvik paketlerine rağmen tekrar negatife döneceğine yönelik endişelerle brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın düşerek 50 doların altına geriledi.