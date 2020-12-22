Yenilenebilir enerji Kovid-19’a rağmen büyüyor

ULUSLARARASI Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Kovid-19 nedeniyle 2008 finansal krizinde yaşanan enerji talebindeki düşüşün daha fazlasının yaşandığını belirterek yüzde 5'lik bir talep daralması gerçekleştiğini söyledi. Birol, "Dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşanmayan bir enerji düşüşü var. Şu an enerji sektöründe yaklaşık 4.5 milyon kişi işini kaybetti. Bu petrol ve kömürde de var. Ancak yenilenebilir enerjide artış devam ediyor. Yenilenebilir enerjinin Kovid- 19 bağışıklığı var diyebiliriz" dedi. ABD seçimlerinin sonuçlarının yatırımları yenilenebilir enerji alanına kaydırmasını beklediklerini belirten Birol, "Amerika'daki seçim dünya enerji ve iklim tercihlerini değiştirecek" diye konuştu. Arzdaki artış ve talepteki düşüşle maliyetlerde azalma olduğunu anlatan Birol, bunun elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıyacağını söyledi.