Asgari ücrette son dakika! Yüzde 20 zam ile 2021 AGİ ücreti ne kadar olacak?

AGİ 220'DEN 264 TL'YE ÇIKACAK

Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.

TÜRK-İŞ: TEKLİF BEKLİYORUZ

Geçmiş yılların aksine Türk-İş dünkü toplantıda rakam telaffuz etmezken, TÜİK'in paylaştığı bekâr bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını savundu. Türk-İş heyeti, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar kasım ayına ait olup, aralık ayı ve gelecek yıl enflasyonuna göre bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. Bu rakamın sadece bekâr bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. İşveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz."