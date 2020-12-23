Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili SON DAKİKA GELİŞMESİ: Emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak zammına çevrildi. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Ocak ayının neredeyse gelmesi ile birlikte yapılacak zam tutarı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Şu an kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayı beklenti anketine göre ise, yapılacak zam tutarı yüzde 7.96 olarak görülüyor. Peki, En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR ve memur emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Emeklilerin beklediği Ocak zammı için son viraja girildi. İşte 9 milyonu aşkın vatandaşın maaşını belirleyecek olan zam tutarı ile ilgili detaylar;
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR
İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR
İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR