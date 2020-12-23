Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili SON DAKİKA GELİŞMESİ: Emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak zammına çevrildi. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Ocak ayının neredeyse gelmesi ile birlikte yapılacak zam tutarı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Şu an kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayı beklenti anketine göre ise, yapılacak zam tutarı yüzde 7.96 olarak görülüyor. Peki, En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR ve memur emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN GÖZLER O TARİHE ÇEVRİLDİ

Emeklilerin beklediği Ocak zammı için son viraja girildi. İşte 9 milyonu aşkın vatandaşın maaşını belirleyecek olan zam tutarı ile ilgili detaylar;