Ets Türkiye’nin ‘Elmas’ı oldu

TÜRKİYE İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasının sonuçlarına göre Ets, üst üste 2 yıl Türkiye'nin ve sektörünün Elmas Markası oldu. Türkiye İtibar Akademisi, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü raportörlüğünde, 2020 yılı EFE araştırmasını gerçekleştirdi. Bu yıl ikincisi yapılan EFE ile Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar derecelendirildi. EFE, marka ve kurumların "Ürün ve Hizmet Kalitesi", "Yönetim Performansı" ve "Topluma Sağladığı Sosyal Fayda"nın kamuoyu nezdinde bıraktığı algı izlerini ölçümlemek, değerlendirmek ve derecelendirmek amacıyla 72 ilde, 12 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor.