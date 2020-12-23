Helal Zirvesi’nde ‘Standart’ açılım

6. DÜNYA Helal Zirvesi'nin 21 Aralık'taki ilk gününde, helal standartları masaya yatırıldı. "Helal Pazarı ve Helal Kalite Altyapısı" oturumunda konuşan TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk, "Helalde bir tanım belgesi olması gerekiyor" dedi. Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin İİT/SMIIC standartları oturumunda SMIIC adına söz alan Gıda Mühendisi Çağrı Cankurtaran, Uygunluk Değerlendirmesine ilişkin Yeni OIC/SMIIC Standartları'ndan bahsetti. SMIIC Türkiye Genel Sekreterliği çalışanı Dr. Mohammed Ali Alsheikh Wace, SMIIC'in son standardı hakkında bilgi verdi. Wace, "SMIIC 24'te gıda katkı maddeleri ile ilgili şartlar nelerdir, şüpheli, dolaylı gıda katkıları ve işleme yardımcı olanlar nelerdir? Bunları çözeceğiz. Çok fazla fonkiyonel sınıf var. Buradaki helal statüsünü, 'helal olmayan' ve 'şüpheli' maddeleri, içerikleri açısından SMIIC olarak inceliyoruz" diye konuştu.