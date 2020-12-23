Son Dakika Haberi: 2021 TÜİK asgari ücret teklifi belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?

SON 10 YILLIK ARTIŞ BİZ TAHMİN İÇİN YARDIMCI OLUYOR

Gelelim asgari ücrete. Asgari ücret artışı pazarlık masasında belirlense de son 10 yıllık artışlara baktığımızda enflasyonun 3 yada 5 puan üzerinde artışların yapıldığı görülüyor. Bu 3 ya da 5 puanlık refah artışı eklenerek asgari ücret hesaplanırsa bu kez artış yüzde 17.18 veya 19,18 şeklinde olacak. Bu da yeni asgari ücret hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlayacak.

Asgari ücretteki bu artış kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı rakamlarını da etkileyecek. Kısa çalışma ödeneğinin en düşük rakamı brüt asgari ücretin yüzde 60'ını işsizlik maaşı ise yüzde 40'ını oluşturuyor. İşsizlik maaşının en üst rakamı brüt asgari ücretin yüzde 80'i, kısa çalışma ödeneğinde en üst maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu durumda bu rakamlarda yüzde 17.18 veya yüzde 19.18 oranında artmış olacak.

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