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| Başkan Erdoğan duyurmuştu: Esnafa kararı Resmi Gazete'de!

haberi: Esnafa verilecek hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Esnaf ve sanatkara, 3 ay boyunca aylık 1000 lira doğrudan , iş yeri kira olanlara büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira kira desteği verilecek. Desteklerden 14 Aralık itibarıyla Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen, tarafından tespit edilecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek

AA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:02 Son Güncelleme: 23.12.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de!

Son dakika haberi: Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve iş yeri kira desteği sağlanacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek.

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

İŞ YERİ KİRA DESTEĞİ

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak.

Öte yandan desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin gelecek günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması, başvuru süreci ve yararlanabilecek mesleklerin de kısa sürede Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

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Son dakika | Başkan Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de!
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