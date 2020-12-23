Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşı zammı ve memur zamları için meraklı bekleyiş sona eriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan son enflasyon rakamlarının, beklentilerin üzerinde olmasının memur maaşı zammı ve emekli maaşı zam oranlarına etkisi olup olmayacağı, emekiler ve memurlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 emekli maaşı zammı ve memur maaşı zam oranı ne kadar olması bekleniyor? Bu başlık altında, paylaşılan resmi veriler ile memur maaşı ve emekli maaşı zam oranında son durum yer almaktadır.
SON DAKİKA: 2021 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ZAM ORANLARI
Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
MEMURA EN AZ 3.918 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak.
EVDE BAKIMA 1.627 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.