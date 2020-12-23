Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

MEMURA EN AZ 3.918 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak.

EVDE BAKIMA 1.627 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.