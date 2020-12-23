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Son dakika: Emekli ve memur oranları: 2021 zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri... Emekli ve memur maaşı zammı için geri sayım sona eriyor. 2020 yılının son günlerinde, tahminleri, yıllık ve 6 aylık enflasyon verileri ilgili maaş grupları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 ne kadar olacak, kaç TL yapılacak? İşte, paylaşılan veriler ışıığında memur maaşı ve emekli maaşı zam oranında son durum...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:04 Son Güncelleme: 23.12.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşı zammı ve memur zamları için meraklı bekleyiş sona eriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan son rakamlarının, beklentilerin üzerinde olmasının memur maaşı zammı ve emekli maaşı oranlarına etkisi olup olmayacağı, emekiler ve memurlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 emekli maaşı zammı ve memur maaşı zam oranı ne kadar olması bekleniyor? Bu başlık altında, paylaşılan resmi veriler ile zam oranında son durum yer almaktadır.

SON DAKİKA: 2021 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ZAM ORANLARI

Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin oranı yüzde 7.96'yı bulacak.

Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

MEMURA EN AZ 3.918 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak.

EVDE BAKIMA 1.627 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.

Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

İşte maaş gruplarının mevcut durumuna göre emekli maaşı oranları...

Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

.

Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Son dakika: Emekli ve memur zam oranları: 2021 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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