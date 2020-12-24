Finans bilgilerinin paylaşımı 1 yıl erteleniyor

Türkiye, 2017 yılında vergi kaçakçılığının, vergi kaybı ve kayıt dışılığın önlenmesini hedefleyen, G20, OECD ve AB'nin de içinde bulunduğu 140 ülkenin taraf olduğu Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, metninde yer alan bilgilerin paylaşımını reddeden ülkelerin vergi cenneti ilan edilme, uluslararası fonlardan yararlanamama veya uluslararası finans ve bankacılık sisteminden izole edilmesi gibi ağır yaptırımlar içeriyor.

2020 yılında Türkiye'nin anlaşma kapsamında 77 ülkeden bilgi alacağı, 57 ülkeyle de 2019 yılına ait ilgileri paylaşacağı açıklandı. Bunlar arasında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkeler bulunmuyor.

SIKINTI YARATTI

Anlaşma, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki finansal bilgilerinin (geriye doğru bir yılı kapsayacak) yani küçük tasarruflarının da bulundukları ülke yönetimleri ile paylaşılmasını gündeme getirmiş oldu. Bu da Türkiye'de küçük tasarrufları bulunan yurt dışında yaşayan Türklerin, ikamet ettikleri ya da çifte vatandaş oldukları ülkede sıkıntıya girmesi, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları anlamına geliyordu.

Türk vatandaşları sıkıntılarını siyasilere iletti. Konu TBMM'ye, milletvekillerini gündemine de geldi. Küçük tasarruf sahibi Türk vatandaşlarının bundan etkilenmemesi için TBMM Dışişleri Komisyonu Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu da devreye girdi.

ELVAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ortaya çıkabilecek sıkıntılar Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletildi. Elvan, iktidar ve muhalefet milletvekillerinden oluşan gruba "Sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız" diyerek çalışmalarına başladı.

Gelirler Genel Müdürlüğü'nün sistemin ne olduğu ve nasıl işleyeceği ile ilgili bir çalışma yaptığı öğrenildi.

BİR YIL ERTELEME

Sorunun çözümü için formül arayışı başladı. Özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının mağdur olmaması, cezai yaptırım ile karşılaşmaması için bilgi paylaşımının bir yıl daha ertelenmesinin planlandığı öğrenildi.

Bu süre içinde anlaşmanın kapsamı, yurt dışında yaşayan vatandaşları için yaratabileceği sıkıntılara dönük olarak da bilgilendirmeler yapılması planlanıyor. Bunun için bir broşür hazırlandığı ve Yurtdışındaki Türklere dağıtımına başlandığı belirtildi.