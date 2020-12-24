Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş’tan alkışlanacak proje! Her ilde en az bir engelliye iş

Yön Engelsiz Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri'nde Altıntaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Digi de ödüle layık görüldü. Türkiye'deki tüm engellilerin sigortalanmasına yönelik çalışmasını hayata geçiren firmaya 'Meslek Hizmet Ödülü' verildi.

ÖDÜL GURURLANDIRDI

Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder Altıntaş, engelli vatandaşlar yararına proje üretmeye 1 yıl önce karar verdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Ülkemizdeki engelliler için ne yapabiliriz diye düşünürken yolumuz Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği'yle kesişti. Biz de bir engeli kaldıralım dedik, çalışmalarımız 14-15 ay sürdü ve sonunda da meyvesini verdi. Engelli vatandaşlarımızın özel sigortada yaşadığı hukuki sorunları aşmalarını sağlayacak teknik çalışmaları tamamladık. Bu projemizin ödüle layık görülmesi bizi hem mutlu etti hem de çok gururlandırdı."

MESLEK SAHİBİ OLACAKLAR

Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş, engellilerle ilgili önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini açıkladı: "Engelli arkadaşlarımızı meslek sahibi edindirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin her ilinde en az bir engelliye iş sağlamak gibi bir amacımız var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projemizi de 2021 yılında hayata geçirmiş olacağız."