İlk tren gitti, ikincisi yolda

İkikıta, iki deniz, beş ülkeden geçip, yaklaşık 8 bin 700 kilometre kateden ihracat treni için Çin'de tören düzenlendi. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Türkiye ve Çin, ulaştırma koridorları aracılığıyla geniş Avrasya kara parçası üzerinde bölgesel ekonomik işbirliğini derinleştirmek için ortak görüş ve çıkarlara sahip" dedi. Törene video konferansla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat treninin, yeni başarılar için güçlü bir soluk olması temennisinde bulundu. Karaismailoğlu, "42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle 4 Aralık'ta Çerkezköy istasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimiz 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da seferlerin artacağını söyledi. Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci tren de Kars'a ulaştı. Buradan da Gürcistan'a uğurlanan tren 42 konteyner ihracat yükü (beyaz eşya) taşıyor.